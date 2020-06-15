Президент России Владимир Путин выступил с предложением внести коррективы в государственную программу льготной ипотеки, если обстоятельства будут требовать такого решения. Напомним, что льготная ставка в 6,5% по ипотечным кредитам действует до ноября текущего года.

Общество В Симферополе отменили парад Победы Глава Симферополя Елена Проценко сообщила об отмене в городе парада Победы, который должен был пройти 24 июня. 5

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.

Политика Зюганов предложил альтернативу поправкам в Конституцию Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях призвал россиян поддержать предложенные коммунистами поправки к Конституции, которые могут стать настоящей альтернативой предложенным властями. 56

Политика МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. 1,1K

Политика В Кремле призвали КНДР и Южную Корею к сдержанности Напомним, власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.

Политика Кандидат в президенты Польши раскритиковал строительство канала на Балткосе Новый Калининград Кандидат в президенты Польши Шимон Головня назвал абсурдным строительство канала на Вислинское (Балтийской) косе, пишет onet.pl.

Шоу-бизнес Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым Мария считает, что родственники Захарова должны были принять извинения от Ефремова и деньги, но при этом отказаться от дачи любых комментариев на ТВ. 418

Политика Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене. 55

Здоровье 85 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Коми В Коми лабораторно подтверждено 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Политика Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore Японские власти приняли решение приостановить развертывание американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore на территории страны. 59

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 1,2K

Интернет «Яндекс» запустил собственный сервис видеозвонков Новый сервис от компании «Яндекс» позволяет друзьям общаться в видеоформате или создавать видеоконференцию между сотрудниками компаний. 58

Экономика «Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой. 56