Коронавирус
ГородовойПутин предложил донастроить льготную ипотеку
Президент России Владимир Путин выступил с предложением внести коррективы в государственную программу льготной ипотеки, если обстоятельства будут требовать такого решения. Напомним, что льготная ставка в 6,5% по ипотечным кредитам действует до ноября текущего года.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
Петербургский дневниквчера в 09:41
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия
Открывший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве умер в больнице
В понедельник днем 24-летний уроженец Республики Ингушетия Ратмир Галаев открыл стрельбу по двум сотрудникам Госавтоинспекции, которые остановили такси за нарушение ПДД.
РИАМО вчера в 11:25
Общество
В Симферополе отменили парад Победы
Глава Симферополя Елена Проценко сообщила об отмене в городе парада Победы, который должен был пройти 24 июня.
RT на русском 05:15
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
РБК вчера в 05:23
Политика
Посол ФРГ в Вашингтоне ответила Трампу на слова о защите от России
Войска США размещены в Германии не для защиты страны, а для "демонстрации американской мощи" и трансатлантической безопасности, заявила посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер.
Газета.Ru 02:23
Политика
Зюганов предложил альтернативу поправкам в Конституцию
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях призвал россиян поддержать предложенные коммунистами поправки к Конституции, которые могут стать настоящей альтернативой предложенным властями.
Свободная Пресса 01:10
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
МК-Спорт 02:41
Общество
Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете.
РБК вчера в 10:54
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Политика
В Кремле призвали КНДР и Южную Корею к сдержанности
Напомним, власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.
РЕН ТВ 05:50
Политика
Кандидат в президенты Польши раскритиковал строительство канала на Балткосе
Новый Калининград Кандидат в президенты Польши Шимон Головня назвал абсурдным строительство канала на Вислинское (Балтийской) косе, пишет onet.pl.
Новый Калининград.Ru 04:40
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером в ДТП травмах
Взгляд.ру вчера в 04:29
Происшествия
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских
Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
Шоу-бизнес
Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Мария считает, что родственники Захарова должны были принять извинения от Ефремова и деньги, но при этом отказаться от дачи любых комментариев на ТВ.
RuNews24.ru 01:01
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru вчера в 06:19
Здоровье
85 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Коми
В Коми лабораторно подтверждено 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Комиинформ 03:34
Политика
Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore
Японские власти приняли решение приостановить развертывание американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore на территории страны.
Российская газета вчера в 05:45
Политика
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
РИА Новости вчера в 05:43
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Политика
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко
Вести.Ru 04:58
Интернет
«Яндекс» запустил собственный сервис видеозвонков
Новый сервис от компании «Яндекс» позволяет друзьям общаться в видеоформате или создавать видеоконференцию между сотрудниками компаний.
Astera вчера в 06:10
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Экономика
«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента
Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.
Газета.Ru вчера в 23:29
Футбол
Доменико Тедеско: «Спартак» хочет вернуться в Лигу чемпионов
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско обозначил главную цель команды на текущий сезон.
Советский спорт 05:05
Недвижимость
Росреестр отметил трехкратное падение сделок с жильем в Москве
По итогам мая 2020 года в столице было зарегистрировано 3,9 тыс. сделок на вторичном рынке жилья.
РБК 03:26
Общество
В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне
В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
ИжевскИнфо.РУ 03:38
Хоккей
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру вчера в 05:18
Общество
Собянин подтвердил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве
RT на русском вчера в 06:12