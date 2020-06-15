Москва, 15 июня 2020, 15:57 — REGNUM Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых может быть донастроена. Об этом 15 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Программу льготной ипотеки под 6,5% могут доработать

Происшествия Первый медик скончалась от коронавируса на Камчатке На Камчатке от коронавируса скончался первый медицинский работник, это фельдшер станции скорой помощи Петропавловска.

Здоровье С дефицитом коечного фонда на Камчатке разберутся в ближайшие дни Нехватка кадров и коек для лечения COVID-19 на Камчатке заставила Минздрав срочно принять меры.

Политика В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 160

Политика Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.

Армия и оружие КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. 12

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. 37

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. 785

Общество «Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта» В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 106

Экономика На Сахалине создали более 300 рабочих мест благодаря ТОР «Южная» Инвесторы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" на Сахалине вложили в островные проекты более 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест.

Культура В Белгород привезли графику Гойи и Пикассо Франсиско Гойя и Пабло Пикассо известны не только как великие художники, но и как большие знатоки истории и мира корриды, – рассказала "БелПрессе" куратор выставки, младший научный сотрудник выставочного отдела музея Евгения Терентьева.

Наука Глобальный атмосферный перенос рассеял микропластик над заповедниками Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, большая часть влажных выпадений микропластика приносится в заповедники из ближайших населенных пунктов, а оседание сухих частиц является следствием глобального атмосферного переноса.

Общество Навальный раскритиковал Плющенко из-за ролика о конституции Политик-оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал Евгения и его жену Яну Рудковскую за участие в ролике поддержки голосования по поправкам в конституцию России, обвинив в эксплуатации их сына. 31

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Общество Польша открыла границу для отдельных категорий россиян По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках. 13