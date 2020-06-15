Коронавирус
REGNUMПрограмму льготной ипотеки под 6,5% могут доработать
Москва, 15 июня 2020, 15:57 — REGNUM Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых может быть донастроена. Об этом 15 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
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