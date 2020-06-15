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REGNUMREGNUMПрограмму льготной ипотеки под 6,5% могут доработать

Москва, 15 июня 2020, 15:57 — REGNUM Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых может быть донастроена. Об этом 15 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
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Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться

Комсомольская правда11:21

Программу льготной ипотеки под 6,5% могут доработать

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Путин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости

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Путин: аренда жилья должна подешеветь благодаря льготной ипотеке

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Интерфакс09:02

Путин рассчитывает, что ставка аренды жилья будет снижаться вслед за ипотекой

ТАСС10:02

Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки

Петербургский дневник09:41
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Происшествия

Первый медик скончалась от коронавируса на Камчатке

На Камчатке от коронавируса скончался первый медицинский работник, это фельдшер станции скорой помощи Петропавловска.
ИА Камчатка 19:43
Общество

Более 10 городов России решили отменить парад Победы

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Происшествия

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ТАСС 20:03
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С дефицитом коечного фонда на Камчатке разберутся в ближайшие дни

Нехватка кадров и коек для лечения COVID-19 на Камчатке заставила Минздрав срочно принять меры.
Medvestnik.ru 06:14
Политика

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Российская газета 04:51
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
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Происшествия

На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба

МВД медиа 08:28
Политика

Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
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Фотографии моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro

На фотографиях показаны четыре модели новых смартфонов iPhone 12.
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
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Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
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Армия и оружие

Для корпусов подлодок ВМС США использовалась некачественная сталь

Известия 20:01
Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Армия и оружие

Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
Военное обозрение 07:21
6
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
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Здоровье

Кабинет томографии открыли в Иркутской областной инфекционной больнице

Иркутск Сегодня 20:00
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Общество

«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»

В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 12:19
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Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО

На модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" проекта 1155 "Удалой" разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М".
Газета.Ru вчера в 20:44
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Экономика

На Сахалине создали более 300 рабочих мест благодаря ТОР «Южная»

Инвесторы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" на Сахалине вложили в островные проекты более 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест.
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Культура

В Белгород привезли графику Гойи и Пикассо

Франсиско Гойя и Пабло Пикассо известны не только как великие художники, но и как большие знатоки истории и мира корриды, – рассказала "БелПрессе" куратор выставки, младший научный сотрудник выставочного отдела музея Евгения Терентьева.
БелПресса 04:28
Наука

Глобальный атмосферный перенос рассеял микропластик над заповедниками

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, большая часть влажных выпадений микропластика приносится в заповедники из ближайших населенных пунктов, а оседание сухих частиц является следствием глобального атмосферного переноса.
N+1 10:01
Общество

Навальный раскритиковал Плющенко из-за ролика о конституции

Политик-оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал Евгения и его жену Яну Рудковскую за участие в ролике поддержки голосования по поправкам в конституцию России, обвинив в эксплуатации их сына.
Газета.Ru 11:26
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Общество

Польша открыла границу для отдельных категорий россиян

По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках.
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Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
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Общество

В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня

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