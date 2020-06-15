Коронавирус
ИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
Петербургский дневниквчера в 09:41
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
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КНДР взорвала Межкорейский офис связи
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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
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Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.
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Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
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Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
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Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
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BFM.ru 14 июня в 23:21
Экономика
Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде
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Российская газета вчера в 22:45
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело вчера в 10:54
Общество
Школы России оснастят камерами с функциями распознавания лиц
В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».
Известия 04:21
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 14 июня в 13:28
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском вчера в 10:41
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков
I have even got hot A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@ liza_tuktik) on Jun 15, 2020 at 6:28am PDT Ранее Туктамышева выразила готовность раздеться для мужского журнала, отметив, что съёмку можно сделать красивой, а не пошлой.
Metaratings вчера в 12:56
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
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Умер отец экс-президента Украины Порошенко
РИА Новости 04:30
Политика
В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
Коммерсантъ вчера в 12:13
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Тони Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
BetOn вчера в 12:40
Общество
Минпросвещения разработало «базовые ценности» школьного воспитания
Министерство просвещения разработало документ, который установит единую программу воспитания школьников по всей стране.
Вести.Ru 04:15
Шоу-бизнес
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50