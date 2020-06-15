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ИнтерфаксИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Путин предложил донастроить программу льготной ипотеки

Интерфакс09:02

Путин рассчитывает, что ставка аренды жилья будет снижаться вслед за ипотекой

ТАСС10:02

Путин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости

Вести.Ru09:26

Путин: аренда жилья должна подешеветь благодаря льготной ипотеке

РИА Новости10:05

Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться

Комсомольская правда11:21

Программу льготной ипотеки под 6,5% могут доработать

REGNUM08:57

Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки

Петербургский дневник09:41
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:35, Ашберн
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Бен Уишоу сыграет врача в новом фильме по книге «Будет больно»

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Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
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Происшествия

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

ТАСС 13:12
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Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
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Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

Газета.Ru 08:57
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Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney

Американская певица Барбра Стрейзанд подарила акции компании The Walt Disney Company шестилетней дочери Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая.
ТАСС 07:04
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Вучичем

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
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Экономика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
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Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

Газета.Ru 13:51
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Энергетика

Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
ТАСС 12:00
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Футбол

Артета уверен, что «Арсенал» продлит контракт с Обамеянгом

РИА Новости 13:34
Здоровье

США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:02
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Здоровье

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
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Авто

Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca

Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Хоккей

Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в США

Матч ТВ 13:49
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Общество

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
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Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
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Гаджеты

Майское обновление Windows 10 (2004) доставляет проблемы пользователям Google Chrome

Майское обновление Windows 10 (версия 2004), которое было выпущено в конце прошлого месяца, приносит не только новые функции и улучшения, но и разного рода проблемы.
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Троллейбусы и электробусы планируется производить в ОЭЗ «Моглино»

После выхода производства на проектную мощность на завод планируется привлечь не менее 500 работников, а количество выпускаемой продукции может превысить 1 тысячу единиц транспорта в год.
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Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
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Политика

МИД возмутился антироссийскими выходками на Украине в День России

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины из-за прошедшей 12 июня в ряде украинских городов антироссийской акции.
Rambler News Service 14:02
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Авто

Nissan представил Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
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