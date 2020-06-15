Коронавирус
ИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
Петербургский дневниквчера в 09:41
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 70,7 рубля, евро — до 79,41 рубля.
Парламентская газета вчера в 04:12
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
Политика
Китайские военнослужащие прибыли в Москву на парад Победы
Китайские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Об этом информирует Global Times.
Газета.Ru 03:47
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Четыре адвоката Эмбер Херд отказались работать с ней в деле против Джонни Деппа
Джонни Депп и Эмбер Херд Напомним, все заседания Эмбер и Джонни по делу о клевете проходят в окружном суде округа Фэрфакс штата Вирджиния по просьбе актера, потому что на данный момент он проживает там.
Peopletalk 02:37
Технологии
Apple получает только часть дохода от App Store
Новое исследование аналитиков показало, что миллионы долларов, заработанные Apple в App Store, и еще много миллионов, выплаченных компанией разработчикам, — это лишь малая часть реальной экономики, которую генерирует магазин.
МИТ 03:10
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru вчера в 04:54
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 13 июня
Наибольшее число новых заболевших за сутки отмечено в Туле (+34), Ефремовском (+7) и Узловском (+7) районах, в Новомосковске (+6). Открываются по клику Напомним, что в Тульской области разработали интерактивную карту.
Тульская пресса 13 июня в 05:12
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Общество
Польша открыла с ограничениями границу для калининградцев
Польша открыла с ограничениями свою границу для калининградцев.
Evo-rus.com вчера в 15:26
Экономика
Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров
Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ вчера в 12:06
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Футбол
Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
Первыми тремя футболистами, попавшими в подборку, стали нападающие Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Неймар (Бразилия).
Sport24.ru вчера в 10:30
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 14 июня в 06:26
Армия и оружие
Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево
Piter.tv вчера в 06:14
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Общество
3000 рублей на каждого: вводится новое пособие от государства
Отныне получить три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка смогут все безработные родители детей в России.
Primpress.ru вчера в 16:30