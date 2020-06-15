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ИнтерфаксИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться

Комсомольская правдавчера в 11:21

Программу льготной ипотеки под 6,5% могут доработать

REGNUMвчера в 08:57

Путин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости

Вести.Ruвчера в 09:26

Путин: аренда жилья должна подешеветь благодаря льготной ипотеке

РИА Новостивчера в 10:05

Путин предложил донастроить программу льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 09:02

Путин рассчитывает, что ставка аренды жилья будет снижаться вслед за ипотекой

ТАССвчера в 10:02

Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки

Петербургский дневниквчера в 09:41
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
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Политика

Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Финансы

Курс рубля снижается к доллару и евро

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 70,7 рубля, евро — до 79,41 рубля.
Парламентская газета вчера в 04:12
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Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс вчера в 11:41
4
Общество

Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
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Политика

Китайские военнослужащие прибыли в Москву на парад Победы

Китайские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Об этом информирует Global Times.
Газета.Ru 03:47
24
Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

REGNUM 03:16
4
Политика

Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
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Шоу-бизнес

Четыре адвоката Эмбер Херд отказались работать с ней в деле против Джонни Деппа

Джонни Депп и Эмбер Херд Напомним, все заседания Эмбер и Джонни по делу о клевете проходят в окружном суде округа Фэрфакс штата Вирджиния по просьбе актера, потому что на данный момент он проживает там.
Peopletalk 02:37
Технологии

Apple получает только часть дохода от App Store

Новое исследование аналитиков показало, что миллионы долларов, заработанные Apple в App Store, и еще много миллионов, выплаченных компанией разработчикам, — это лишь малая часть реальной экономики, которую генерирует магазин.
МИТ 03:10
Общество

Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru вчера в 04:54
122
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
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Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
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Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 13 июня

Наибольшее число новых заболевших за сутки отмечено в Туле (+34), Ефремовском (+7) и Узловском (+7) районах, в Новомосковске (+6). Открываются по клику Напомним, что в Тульской области разработали интерактивную карту.
Тульская пресса 13 июня в 05:12
654
Энергетика

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
1K
Общество

Польша открыла с ограничениями границу для калининградцев

Польша открыла с ограничениями свою границу для калининградцев.
Evo-rus.com вчера в 15:26
14
Экономика

Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
1
Политика

МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ вчера в 12:06
259
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
3,7K
Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека

Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
1,1K
Футбол

Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х

Первыми тремя футболистами, попавшими в подборку, стали нападающие Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Неймар (Бразилия).
Sport24.ru вчера в 10:30
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 14 июня в 06:26
3,1K
Армия и оружие

Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево

Piter.tv вчера в 06:14
34
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
686
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
2
Общество

3000 рублей на каждого: вводится новое пособие от государства

Отныне получить три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка смогут все безработные родители детей в России.
Primpress.ru вчера в 16:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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