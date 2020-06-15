Коронавирус
ИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
Петербургский дневниквчера в 09:41
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Экономика
В Ростовской области планируется создать углехимический кластер
Согласно тексту документа, реализация программы позволит до 2035 года добиться среднемирового уровня эффективности отраслевого производства за счет дальнейшего развития и создания новых эффективных производственных кластеров не только в Ростовской области, но и в Кузбассе, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и в Арктической зоне.
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«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
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Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
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Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
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В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
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Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян
Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю.
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«Кирпичики жизни» появились в космосе раньше звезд
N+1 вчера в 04:49
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«КамАЗ» разработал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
Российская газета 04:05
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Театр «Современник» вступился за актера Михаила Ефремова
Московский театр «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, обратился с призывом перестать впадать «в крайность осуждения», а также проявить великодушие.
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Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
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Скончалась лжехирург Алена Верди
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Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 07:34
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«Яндекс» запустил собственный сервис видеозвонков «Телемост»
Создавать онлайн-встречи можно непосредственно через браузер компании, а присоединиться к уже существующей беседе предлагается при наличии соответствующей ссылки.
Актуальные Новости вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Адвокат семьи погибшего: Ефремов может получить 5-7 лет условно
Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым, в интервью "Дождю" рассказал о ходе дела и высказал предположение о том, какое наказание актеру может назначить суд.
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Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО
Министр обороны Украины Андрей Таран объявил о переговорах в ходе церемонии представления нового главкома ВМС личному составу военной базы в Одессе.
Военное обозрение вчера в 09:07
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Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
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Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом
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Гибридные процессоры Ryzen 4000G поступят в продажу 27 июля
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Александр Лебедев запустит русскоязычную версию Independent
В качестве СМИ издание зарегистрировали еще в конце прошлого года, им владеет компания ООО «Индепендент Рус», которая на сто процентов принадлежит Лебедеву, пишет РБК.
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Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере
Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
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