Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год на 8,6% — до 12 654 руб. и 13 890 руб. соответственно.
"Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", — сказал Путин на совещании.
В Кремле сожалеют, что на подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карте тюркского мира, с которой он сфотографировался, нет красной звезды, обозначающей, что его центр находится в России, на Алтае.