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Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год на 8,6% — до 12 654 руб. и 13 890 руб. соответственно.
Ведомости
"Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", — сказал Путин на совещании.
ПРАЙМ
Путин подчеркнул, что внесет в Госдуму поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума в ближайшие дни.
Телеканал 360°
Также президент напомнил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции.
Новая газета

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