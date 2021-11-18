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Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год на 8,6% — до 12 654 руб. и 13 890 руб. соответственно.
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«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц», – заявил Владимир Путин.
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Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров — 10 882 рублей, детей — 12 274 рублей.
Lenta.ru
Глава государства отметил, что размер прожиточного минимума определяет сумму многих социальных пособий, включая социальные доплаты, выплаты семья с детьми, доплаты к пенсиям.
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