Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год на 8,6% — до 12 654 руб. и 13 890 руб. соответственно.
«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц», – заявил Владимир Путин.
Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после задержания сотрудниками полиции 14-летней школьницы, следует из сообщения пресс-службы ведомства.