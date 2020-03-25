Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики

Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры для стабилизации экономики на фоне кризиса из-за распространения COVID-2019. Об этом он рассказал в ходе обращения к нации.
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Путин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики

Газета.Ruвчера в 11:55

«Самое главное сейчас — спасать людей». Сработает ли план Владимира Путина по защите российской экономики от коронавируса: эксперты

Новая газетавчера в 15:31

Не банкротить: Путин предложил экономические меры для защиты бизнеса в связи коронавирусом

78.ruвчера в 10:20

Владимир Путин объявил о мерах соцподдержки Россиян в период борьбы с COVID-19

СоцИнформБюровчера в 11:57

Экономисты объяснили, как именно обращение президента поможет российской экономике

Вечерняя Москвавчера в 14:52
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Армия и оружие

Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»

Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Комсомольская правда вчера в 15:15
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Вести.Ru вчера в 18:34
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 03:19
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

Усольчан просят не реагировать на фейковые новости в социальных сетях

В социальных сетях появилась информация о том, что «с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий».
Усолье.Инфо 00:00
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом

В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
OAnews вчера в 13:51
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Происшествия

Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 02:46
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Здоровье

Вирусолог призвал россиян не гулять в парках и не ездить на шашлыки

Потепление в России не улучшит ситуацию с коронавирусом, поэтому не стоит жарить шашлыки или гулять в парках, лучше вообще не выходить на улицу без надобности, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Взгляд.ру вчера в 12:40
Происшествия

В Томске локализовали крупный пожар на кровле административного здания

Крупный пожар на кровле административного здания в Томске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:09
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Сегодня скончалась известная советская и российская актриса Инна Макарова.
Европейско-Азиатские новости вчера в 08:30
Общество

Правительство поручило регионам приостановить работу кинотеатров

Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение массовых досуговых мероприятий, ограничить работу развлекательных центров и кинотеатров из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 01:47
Шоу-бизнес

Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына

Вокруг ТВ вчера в 10:16
Экономика

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.
Росбалт 02:35
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей. Евро вырос до 86 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 1% - до 79,03 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:24
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Общество

Кабмин поручил перевести большинство чиновников на удалённую работу

Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 02:24
Общество

Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт

Сочи, Краснодарский край, 26 марта 2020, 09:54 — REGNUM Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов на время воздержаться от посещения города-курорта.
REGNUM 02:54
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Политика

La Stampa: 80% поставок из РФ для борьбы с COVID-19 - бесполезны

Итальянская газета La Stampa извещает, что 80% того, что Россия поставила в страну в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса, - "бессмысленно и малополезно".
ЗакC.Ру 02:43
Космос

Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный 23 марта в 22:07
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН 24 марта в 21:18
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
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