Коронавирус
Газета.RuПутин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики
Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры для стабилизации экономики на фоне кризиса из-за распространения COVID-2019. Об этом он рассказал в ходе обращения к нации.
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Владимир Путин объявил о мерах соцподдержки Россиян в период борьбы с COVID-19
СоцИнформБюровчера в 11:57
Экономисты объяснили, как именно обращение президента поможет российской экономике
Вечерняя Москвавчера в 14:52
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Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Армия и оружие
Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»
Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Студентов российских вузов отправляют на каникулы
С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Общество
Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
Усольчан просят не реагировать на фейковые новости в социальных сетях
В социальных сетях появилась информация о том, что «с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий».
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом
В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
Политика
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Происшествия
Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом
Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Здоровье
Вирусолог призвал россиян не гулять в парках и не ездить на шашлыки
Потепление в России не улучшит ситуацию с коронавирусом, поэтому не стоит жарить шашлыки или гулять в парках, лучше вообще не выходить на улицу без надобности, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Происшествия
В Томске локализовали крупный пожар на кровле административного здания
Крупный пожар на кровле административного здания в Томске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Сегодня скончалась известная советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Правительство поручило регионам приостановить работу кинотеатров
Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение массовых досуговых мероприятий, ограничить работу развлекательных центров и кинотеатров из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына
Экономика
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.
Финансы
Курс доллара превысил 79 рублей. Евро вырос до 86 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 1% - до 79,03 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Общество
Кабмин поручил перевести большинство чиновников на удалённую работу
Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт
Сочи, Краснодарский край, 26 марта 2020, 09:54 — REGNUM Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов на время воздержаться от посещения города-курорта.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Политика
La Stampa: 80% поставок из РФ для борьбы с COVID-19 - бесполезны
Итальянская газета La Stampa извещает, что 80% того, что Россия поставила в страну в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса, - "бессмысленно и малополезно".
Космос
Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.