Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры для стабилизации экономики на фоне кризиса из-за распространения COVID-2019. Об этом он рассказал в ходе обращения к нации.

Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Армия и оружие Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью» Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».

Общество Студентов российских вузов отправляют на каникулы С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество Усольчан просят не реагировать на фейковые новости в социальных сетях В социальных сетях появилась информация о том, что «с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий».

Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Происшествия Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.

Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Здоровье Вирусолог призвал россиян не гулять в парках и не ездить на шашлыки Потепление в России не улучшит ситуацию с коронавирусом, поэтому не стоит жарить шашлыки или гулять в парках, лучше вообще не выходить на улицу без надобности, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Происшествия В Томске локализовали крупный пожар на кровле административного здания Крупный пожар на кровле административного здания в Томске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Правительство поручило регионам приостановить работу кинотеатров Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение массовых досуговых мероприятий, ограничить работу развлекательных центров и кинотеатров из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Экономика Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.

Общество Кабмин поручил перевести большинство чиновников на удалённую работу Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Единоборства Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.