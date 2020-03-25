Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики

Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры для стабилизации экономики на фоне кризиса из-за распространения COVID-2019. Об этом он рассказал в ходе обращения к нации.
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Путин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики

Газета.Ru11:55

Страна отправляется в недельный оплачиваемый отпуск во избежание госпитализации

Коммерсантъ16:25

Не банкротить: Путин предложил экономические меры для защиты бизнеса в связи коронавирусом

78.ru10:20

«Самое главное сейчас — спасать людей». Сработает ли план Владимира Путина по защите российской экономики от коронавируса: эксперты

Новая газета15:31
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Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Здоровье

На Украине число случаев заражения коронавирусом возросло до 84

Представители Министерства здравоохранения Украины сообщили о том, что число заболевших коронавирусом граждан выросло с 73 до 84 человек.
RuNews24.ru вчера в 09:21
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Автоспорт

Флавио Бриаторе: С Райкконеном Ferrari стояла на месте

F1news.ru 09:58
Происшествия

В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества

Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Российская газета 09:22
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии

КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Российская газета 05:45
Футбол

Роналду намерен покинуть «Ювентус»

Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Newia.ru 13:50
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе

Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Discover24 06:02
Армия и оружие

Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом

Известия 18:10
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости 14:12
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
SpeedMe 01:20
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Армия и оружие

Видео с российской военной техникой в центре Рима появилось в Сети

Видео с российской военной техникой на улицах итальянских городов было опубликовано в Сети.
ПолитРоссия 08:56
Здоровье

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Кино

В «Мир Дикого Запада» прилетел дракон из «Игры престолов»

Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появился дракон Дрогон из другого шоу HBO - "Игра престолов".
Газета.Ru 23 марта в 06:07
Кино

Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда 04:53
Общество

Студентов российских вузов отправят на каникулы

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России.
Lenta.ru 18:22
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК 19:09
Экономика

В России может резко подорожать импортный алкоголь

Как сообщил председатель правления Beluga Group Александр Мечетин, цены на импортный алкоголь начнут повышаться с 1 апреля.
Live24 01:58
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Экономика

Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»

Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
Политическая Экспертиза 11:23
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Политика

Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума

Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Коммерсантъ 17:12
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