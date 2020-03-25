Коронавирус
Газета.RuПутин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики
Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры для стабилизации экономики на фоне кризиса из-за распространения COVID-2019. Об этом он рассказал в ходе обращения к нации.
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Страна отправляется в недельный оплачиваемый отпуск во избежание госпитализации
Коммерсантъвчера в 16:25
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Общество
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Общество
Собянин назвал ограничения в Москве беспрецедентными, но необходимыми
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентными ограничительные меры, введенные в городе в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
Общество
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Общество
В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус
Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Общество
Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке
Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Общество
840 заболевших коронавирусом выявлено в России
Общее количество заболевших в России на сегодняшний день достигло 840 заболевших. Больше всего случаев заражения — в Москве (546).
Армия и оружие
Пентагон запретил военным США любые поездки за границу
Вашингтон, 25 марта 2020, 23:43 — REGNUM Военнослужащим США запрещено совершать любые поездки за пределы страны в течение ближайших 60 суток, сообщил 25 марта глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год
Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Общество
Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Здоровье
Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны
Микробиологи из Гонконга выяснили, когда носители коронавируса наиболее опасны для окружающих.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Политика
Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина
Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта.
Общество
В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю
В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Здоровье
В Коми будут проводить до 750 тестов на коронавирус в сутки
Как ранее сообщали НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в Сыктывкаре продолжается профилактическая работа с целью предотвращения распространения коронавируса – до особых указаний в детских садах Эжвинского района ввели карантин.
Финансы
Торги на Московской бирже открылись падением рубля
Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля.
Общество
В администрации Новокузнецка проходит обыск
26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.