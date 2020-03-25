Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики

Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры для стабилизации экономики на фоне кризиса из-за распространения COVID-2019. Об этом он рассказал в ходе обращения к нации.
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Пока вы спали: страна уходит в отпуск

Рамблер02:38

Страна отправляется в недельный оплачиваемый отпуск во избежание госпитализации

Коммерсантъвчера в 16:25

«Самое главное сейчас — спасать людей». Сработает ли план Владимира Путина по защите российской экономики от коронавируса: эксперты

Новая газетавчера в 15:31

Путин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики

Газета.Ruвчера в 11:55

Не банкротить: Путин предложил экономические меры для защиты бизнеса в связи коронавирусом

78.ruвчера в 10:20
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Общество

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Общество

Собянин назвал ограничения в Москве беспрецедентными, но необходимыми

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентными ограничительные меры, введенные в городе в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 04:17
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:38
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
МИР 24 вчера в 18:17
Общество

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество

В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус

Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
РБК 03:18
Общество

Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Область 45 вчера в 10:10
Общество

840 заболевших коронавирусом выявлено в России

Общее количество заболевших в России на сегодняшний день достигло 840 заболевших. Больше всего случаев заражения — в Москве (546).
REGNUM 04:12
Армия и оружие

Пентагон запретил военным США любые поездки за границу

Вашингтон, 25 марта 2020, 23:43 — REGNUM Военнослужащим США запрещено совершать любые поездки за пределы страны в течение ближайших 60 суток, сообщил 25 марта глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters.
REGNUM вчера в 16:43
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год

Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
REGNUM 04:06
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 24 марта в 11:53
Шоу-бизнес

«Возможно, коронавирус»: Наталья Ветлицкая рассказала о своей болезни

РИА Новости 03:49
Общество

Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Здоровье

Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны

Микробиологи из Гонконга выяснили, когда носители коронавируса наиболее опасны для окружающих.
Shraibikus News 02:51
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Марина Зудина в мини восхитила стройными ногами

Kleo.ru 03:28
Политика

Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина

Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта.
REGNUM 04:46
Общество

В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Татарстан-24 04:51
Общество

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю

В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Росбалт 02:06
Здоровье

В Коми будут проводить до 750 тестов на коронавирус в сутки

Как ранее сообщали НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в Сыктывкаре продолжается профилактическая работа с целью предотвращения распространения коронавируса – до особых указаний в детских садах Эжвинского района ввели карантин.
Невские Новости 04:35
Финансы

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля.
Ведомости 03:16
Общество

В администрации Новокузнецка проходит обыск

26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.
Сибдепо 04:30
Общество

Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолец 03:22
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 24 марта в 14:18
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