Общество

REGNUMREGNUMПутин заявил о сложном демографическом периоде в России

Судьба России зависит от численности населения страны. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
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Владимир Путин
В 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5
— Владимир ПутинПолитика Сегодня 04:22

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