Общество
REGNUMПутин заявил о сложном демографическом периоде в России
Судьба России зависит от численности населения страны. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
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В 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5
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Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 13 января 2020 года
Курсы валют сегодня 13 января 2020 Центробанк установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 13 января 2020 установленный Центральным банком России такой: 61.26 рублей за 1 USD.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
За четыре месяца на интервальном голодании Стеша сбросила целых 8 килограммов.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Политика
В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым
Члены Демократической партии в палате представителей конгресса США затягивали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, пытаясь получить дополнительную поддержку для его отстранения от должности, но не преуспели в этом, заявили в Белом доме.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Политика
Стала известна причина недовольства Путина правительством
Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.
Футбол
УЕФА назвал символическую сборную 2019 года
УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Политика
Новым главой правительства России станет главный налоговик
Премьером станет Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы.
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Рэпер Гуф вызвал на бой дзюдоиста Носова
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Происшествия
Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры
В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Политика
Трамп заявил о готовности вскоре нанести визит в Китай
Президент США Дональд Трамп заявил в среду о готовности в ближайшее время нанести визит в Китай, чтобы "ответить взаимностью" на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.
Шоу-бизнес
Танцы Екатерины Климовой на Бали подогрели слухи о ее новом романе
Алексей Чадов не удержался и запечатлел эти танцы на видео, которое тут же разлетелось по Всемирной паутине и моментально спровоцировало слухи о том, что между Климовой и Чадовым завязалась любовная интрижка.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Футбол
«Краснодар» отдал Намли в аренду в клуб MLS
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Футбол
«Севилья» претендует на Зе Луиша
Форвард «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает A Bola.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.