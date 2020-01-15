В 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5

Судьба России зависит от численности населения страны. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.

Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

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