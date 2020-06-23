Экономика
Национальная служба новостейПутин упростил налогообложение для офшорных компаний
Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
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У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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Владимир Путин предложил ввести фиксированный налог на доходы от зарубежных активов
Петербургский дневник10:55
Путин предложил россиянам, контролирующих иностранные компании, платить налоги по упрощенной схеме
Московский Комсомолец10:57
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
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RT на русском 11:49
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Коммерсантъ 10:42
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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Как сообщается на официальном сайте клуба, нынешний контракт россиянки с «Севильей» истек. Вместе с ней коллектив покинул еще 7 футболисток.
Матч ТВ 12:05
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Путин не исключил участия в выборах на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин допускает, что будет баллотироваться на президентский пост снова, при условии внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ.
Национальная служба новостей 21 июня в 08:25
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Во Франции утвердили сохранение формата французской Лиги 1
Во Франции утвердили сохранение формата французской Лиги 1.
Евро-футбол.ру 08:12
Политика
Президент Путин призвал «додавить заразу» коронавируса
"Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу", - заявил Путин в ходе телеобращения к гражданам во вторник, 23 июня.
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Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Появились изображения новых кроссоверов Toyota
В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
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Экономика
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RT на русском 11:05
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Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву
Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
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В челябинский онкоцентр после вспышки коронавируса едут прокуроры
Прокуратура Челябинской области отреагировала на информацию о вспышке коронавируса в ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины».
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В Саратовской области открываются пляжи и фитнес-центры
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
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Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке
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