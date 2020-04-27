Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами. Заявление прозвучало на совещании с губернаторами, которое прошло в формате видеоконференции.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 643

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 128

Общество В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ. 1,2K

Экономика ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита. 70

Авто В Сети показали изображения новой Lada 4x4 По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель. 66

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 1,4K

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 329

Общество В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 214

Энергетика Нефть Brent просела до $20 за баррель Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель. 150

Экономика Белоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с коронавирусом Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов США. 8

Экономика Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 652

Общество Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. 2

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 196

Происшествия В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. 49