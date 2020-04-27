Политика
Sibnet НовостиПутин предложил губернаторам поездить «по колдобинам»
Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами. Заявление прозвучало на совещании с губернаторами, которое прошло в формате видеоконференции.
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Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
Общество
Раскрыты первые результаты лечения коронавируса антителами в России
Столичные врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 14:52
Армия и оружие
Видео прыжка десантников РФ в Арктике появилось в Сети
Минобороны опубликовало видео группового прыжка российских десантников с высоты в 10 километров в Арктике.
News.ru вчера в 06:10
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом
В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
Экономика
ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита.
Российская газета 07:54
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Энергетика
Нефть Brent просела до $20 за баррель
Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.
REGNUM 14:44
Экономика
Белоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с коронавирусом
Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов США.
Lenta.ru 02:48
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Здоровье
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Комсомольская правда 09:45
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе.
РИА Новости 10:45
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости 05:51