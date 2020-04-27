Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами. Об этом он сказал во время совещания, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

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