Экономика
ИзвестияПутин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития
Коммерсантъвчера в 12:29
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
Армия и оружие
Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»
Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.
Происшествия
Против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика возбуждено дело
Следователи возбудили дело по статье «Халатность» в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который «нашел» алкоголь в крови сбитого летом шестилетнего мальчика.
Единоборства
ММА. Харитонов нокаутом проиграл Васселу на Bellator 234
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов потерпел поражение от британца Линтона Вассела в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии раненых в колледже Благовещенска
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Происшествия
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Общество
Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
Футбол
Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Политика
Захарова ответила на новые заявления расследователей по МH17
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления Совместной следственной группы по делу о крушении рейса MH17 о якобы причастности Москвы.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам
Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Теннис
Роджер Федерер: «Не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича»
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Январские фьючерсы нефти Brent достигли минимума торгов в $61,84 за баррель, 12 ноября передает агентство Reuters.