Финансы
Газета.RuПутин предложил вести расчеты между странами БРИКС в рублях
Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что российский рубль "полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты".
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Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития
Коммерсантъвчера в 12:29
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Авто
Японцы показали самый мощный серийный автомобиль в мире
В своем интервью журналу TopGear, глава Aspark Масанори Йошида рассказал, что с момента первого прототипа, показанного в 2017 году компания работает над тем, чтобы сделать Owl не просто быстрее, а самым быстрым.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Экономика
СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
Общество
Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши
Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры
Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
Происшествия
Тело убитой девушки нашли в московском парке
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на территории парка «Лосиный остров» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 15 ноября.
Теннис
Новак Джокович: «Понимаю, почему у Федерера столько фанатов»
Сербский теннисист Новак Джокович накануне матча против Роджера Федерера на Итоговом турнире ATP признался, что его не удивляет популярность швейцарца.
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Космос
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Общество
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, которое построили римляне
В Саккаре, небольшом селении недалеко от Каира, в результате археологических раскопок было найдено древнее подземелье.
Происшествия
Уголовное дело по факту загрязнения реки возбудили в Красноярске
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим, после того как там разрушились накипи технологического отстойника.
Политика
Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
Гаджеты
Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro
Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Гаджеты
MSI Pro MP221: монитор формата Full HD с диагональю 21,5 дюйма
Панель имеет размер 21,5 дюйма по диагонали.
Политика
В Молдавии избрали новое правительство
Кику работал министром в правительстве Павла Филипа, которое ушло в отставку минувшим летом после того, как в результате формирования парламентского большинства в составе Партии социалистов и прозападного блока ACUM премьером стала Майя Санду.
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов прокомментировал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Происшествия