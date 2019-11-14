Финансы

Газета.RuГазета.RuПутин предложил вести расчеты между странами БРИКС в рублях

Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что российский рубль "полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты".
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Объединяя вокруг себя

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Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

РБКвчера в 12:41

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

РИА Новостивчера в 11:14

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

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Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

RT на русскомвчера в 11:11

Долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах надо увеличить — Путин

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Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Коммерсантъвчера в 12:29
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Матч ТВ вчера в 13:03
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СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

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РБК вчера в 20:41
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РБК вчера в 15:02
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Авто

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Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
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Происшествия

Тело убитой девушки нашли в московском парке

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на территории парка «Лосиный остров» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 15 ноября.
Известия 04:08
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Матч ТВ вчера в 08:43
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Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Космос

Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено

Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
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В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Общество

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REGNUM 03:28
Общество

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Интерфакс 00:55
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Наука

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В Саккаре, небольшом селении недалеко от Каира, в результате археологических раскопок было найдено древнее подземелье.
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Политика

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