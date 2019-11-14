Финансы

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. "Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
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