Финансы

ИзвестияИзвестияПутин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.
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Объединяя вокруг себя

Российская газетавчера в 14:16

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

РИА Новостивчера в 11:14

Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Коммерсантъвчера в 12:29

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Известиявчера в 11:42

Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

RT на русскомвчера в 11:11

Долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах надо увеличить — Путин

REGNUMвчера в 11:50

Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

РБКвчера в 12:41
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Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Происшествия

Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом

Известия вчера в 23:04
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru вчера в 11:53
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Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Газета.Ru вчера в 22:56
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

Китаец ослеп на один глаз после игры в телефоне в течение всей ночи

Житель китайского города Шэньчжэнь ослеп на левый глаз из-за того, что всю ночь играл на своем смартфоне.
Газета.Ru вчера в 19:44
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Интерфакс вчера в 10:05
Авто

Новую Kia Optima засняли на дороге

Корейский седан KIA Optima (K5) нового поколения вышел на финальные дорожные испытания.
Автоновости дня 13 ноября в 05:28
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии раненых в колледже Благовещенска

Sibnet Новости вчера в 23:56
Политика

Путин заявил о риске транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Происшествия

Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Парламент Молдавии утвердил новый состав правительства

Парламент Молдавии большинством голосов утвердил новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику, передает «Sputnik Молдова».
Rambler News Service вчера в 06:56
Происшествия

В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет

В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.
РБК 00:19
Происшествия

В Бишкеке начался суд над Атамбаевым

Суд над экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым начался в пятницу в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Пригожин заступился за Валерию и сказал Михальчик все, что думает

Пригожин заступился за свою супругу.
Городовой вчера в 08:31
Здоровье

Текслер назначил нового директора ФОМС Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил кандидатуру Агаты Ткачевой на пост главы территориального отделения ФОМС.
АиФ Челябинск 00:10
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер вчера в 10:30
Происшествия

В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники

Беспилотные летательные аппараты задействуют в поисках пятилетней девочки, пропавшей на севере Крыма.
ТАСС 13 ноября в 23:09
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Российским властям удалось сдержать экономику страны от сползания в рецессию.
РБК 13 ноября в 16:56
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
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Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новости вчера в 21:05
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия вчера в 20:34
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости вчера в 19:44
Армия и оружие

В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования

Российские специалисты создали новый ракетный комплекс унифицированного типа для ракет серии «Ярс», который предназначен для самых разных видов базирования, в том числе на подвижных железнодорожных составах.
Дни24 вчера в 10:49
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