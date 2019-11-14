Финансы
ИзвестияПутин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.
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Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
News.ru 17:55
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Шоу-бизнес
Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности
По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Privet-Rostov.ru 01:45
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии
Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по длительности "сухой" серии.
Газета.Ru 11:55
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Жительница села Санниково (Алтайский край) Татьяна Кадукина случайно оказалась на коленях перед премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Infox.ru 05:05
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Газета.Ru 11:36
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ вчера в 08:00
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета 19:56
Здоровье
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Известия 14:30
Общество
Авиакомпаниям предложили ввести единые правила перевозки животных
Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
Известия 18:01
Кино
Вышел новый трейлер «Соника в кино»
Rambler News Service 12 ноября в 09:31
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.
Вести.Ru вчера в 09:12
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Политика
Встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется
Киев рассчитывает, что президент Украины сможет встретиться с Путиным в ходе встречи «нормандской четверки».
ГЛАС.RU 04:49
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Известия 07:55
Происшествия
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи
В первом погибли четверо, еще трое пострадали. Во втором, с участием грузовиков и микроавтобуса, - семь жертв.
Российская газета вчера в 21:15
Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
SpeedMe 12 ноября в 22:17
Политика
Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен
Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
ФАН 15:51
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
РБК 16:00
Происшествия
Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова
Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
РЕН ТВ 19:26
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
В Праге состоялась презентация четвертого поколения Skoda Octavia.
Новые автомобили 11 ноября в 22:40
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11