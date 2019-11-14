Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

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