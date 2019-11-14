Политика
ИзвестияПутин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.
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Общество
Конституционный суд разрешил сдавать жилье под богослужения
КС признал, что размещение культовых сооружений или административных зданий религиозных организаций возможно лишь на земельных участках с такими видами использования, как «осуществление религиозных обрядов» или «религиозное управление и образование».
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Музыка
Лидер Rammstein подрался под «Калинку» в Петербурге
Солист Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram видео, на котором он в шутку дерется с человеком в костюме космонавта под мелодию «Калинки».
Политика
Медведев назначил нового куратора мусорной реформы в России
В Минприроды заявили ТАСС, что Румянцев станет новым куратором реформы обращения с твердыми коммунальными отходами вместо покинувшего пост в начале ноября Владимира Логинова.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Происшествия
Герою «Бандитского Петербурга» по прозвищу Маклауд отказали в УДО
Тосненский горсуд Ленинградской области отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд, лидеру «братской» преступной группировки, в ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО).
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России
Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций
Футбол
Тьерри Анри возглавил клуб MLS «Монреаль Импакт»
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже в амурском Благовещенске
Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Энергетика
Почему Польша резко сократила поставки газа из России
За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Минск может требовать внесения изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы, но работать над ним будут министерства иностранных дел обоих государств.
Политика
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro получил Google Camera
Энтузиастам понадобилось несколько месяцев для создания полноценной стабильной модификации приложения Google Camera с оптимизацией работы на Redmi Note 8 Pro.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.