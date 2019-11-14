Финансы

ИзвестияИзвестияПутин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.
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Объединяя вокруг себя

Российская газета14:16

Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

РБК12:41

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

РИА Новости11:14

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Известия11:42

Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

RT на русском11:11

Долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах надо увеличить — Путин

REGNUM11:50

Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Коммерсантъ12:29
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Политика

Путин прокомментировал ситуацию в Боливии

Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
RT на русском 14:19
Общество

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Происшествия

Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

РИА Новости 13:32
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Экономика

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
Политика

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Российская газета 15:58
Общество

Руки-Базуки показал бицепсы после операции

Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.
Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Политика

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
РБК 10:51
Игры

На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 13:23
Политика

В МИД прокомментировали новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировали новые заявления следственной группы по крушению Boeing МH17 в Донбассе.
Газета.Ru 14:54
Политика

Путин: Москва приветствует разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе

РФ высоко ценит разведение сил сторон в районе сел Петровское и Золотое на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.
ТАСС 15:23
Общество

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Здоровье

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM 13:32
Общество

В Венеции ввели режим ЧС из-за наводнения

Коммерсантъ 14:35
Общество

В Instagram начали скрывать счётчики лайков по всему миру

В официальном Twitter-аккаунте Instagram сообщается, что пользователи отныне смогут видеть количество просмотров и лайков только у собственных записей.
Игромания.ру 15:48
Политика

В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова

В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова.
Эхо Москвы 14:00
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Политика

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
РИА Новости 13:42
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Украина — Эстония 1:0

ProstoProSport 13:50
Происшествия

Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Газета.Ru 14:54
Политика

Путин рассказал о результатах борьбы РФ с терроризмом в Сирии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал журналистам о результатах борьбы России с терроризмом в Сирии.
Народные новости 15:08
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
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Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
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