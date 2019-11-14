Финансы

ИзвестияИзвестияПутин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.
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Объединяя вокруг себя

Российская газета14:16

Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

РБК12:41

Долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах надо увеличить — Путин

REGNUM11:50

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Известия11:42

Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

RT на русском11:11

Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Коммерсантъ12:29

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

РИА Новости11:14
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Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM 07:51
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Кино

Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах

Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Neva.Today вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Общество

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Политика

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
РИА Новости 13:42
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РИА Новости 07:58
Гаджеты

Xiaomi продолжает снижать цену на смартфон Redmi Note 8

В День Холостяка китайская компания продавала Redmi Note 8 за 140 долларов, но уже сегодня его стоимость составляет 128 долларов.
Газета DAILY 14:19
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14:12
Наука

«Нет нейтрального взгляда на добро»

О биоэтике — обычной и христианской — в США и России, проблемах редактирования генома, клинических этиках и важности междисциплинарных исследований в интервью Indicator.Ru рассказала президент Американской ассоциации биоэтики и гуманитарных наук, директор Центра биоэтики, здоровья и общества Университета Уэйк-Форест Ана Илтис.
Индикатор 12 ноября в 11:09
Политика

Путин назвал девиз саммита БРИКС в Санкт-Петербурге

Экономика сегодня 09:55
Политика

Украина пригрозила отказаться от Минских соглашений

Глава МИД не считает, что на встрече будет совершен значительный прорыв, но если она не принесет совсем никаких результатов, Украина не исключает выхода из Минских соглашений.
Росбалт 04:33
Общество

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Lenta.ru 12:31
Игры

Опубликован релизный трейлер Terminator: Resistance

Завтра, 15 ноября, на PC, PS4 и Xbox One выйдет шутер от первого лица Terminator: Resistance.
Игромания.ру 14:11
Футбол

Роналду в резкой форме общался с журналистами перед матчем с Литвой

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду перед отборочным матчем к Евро-2020 в довольно резкой форме пообщался с журналистами.
Евро-футбол.ру 14:18
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Происшествия

Адвоката обвиняемого в убийстве аспирантки оплатили коллеги Соколова

РБК 14:12
Политика

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
Росбалт 14:58
Космос

SpaceX успешно испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon

3DNews 04:06
Общество

«Союзмультфильм» выпустит новый цикл серий «Ну, погоди!»

В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!».
REGNUM 13:39
Игры

Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры

Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
REGNUM 05:00
Футбол

СМИ: Шомуродов может перейти в ЦСКА

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов может стать игроком ЦСКА в зимнее трансферное окно.
Sportbox.RU 13:15
Футбол

Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 13:57
Транспорт

Поезда в Крым до Евпатории и Феодосии запустят к курортному сезону

«Задача — к курортному сезону добавить новые маршруты и обеспечить доступность железнодорожного сообщения для пассажиров из других регионов нашей страны, не только из Москвы и Санкт-Петербурга», — приводит его слова «Коммерсантъ».
REGNUM 10:33
Политика

ЕК ожидает от Великобритании кандидатуру на пост еврокомиссара

Европейская комиссия надеется, что Великобритания до конца недели представит кандидатуру на пост еврокомиссара в новом составе ЕК на 2020−2024 годы.
REGNUM 12 ноября в 07:15
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
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