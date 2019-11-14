Финансы
ИзвестияПутин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.
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Футбол
Англия — Черногория 7:0
Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
Происшествия
В Калифорнии открыли стрельбу в школе
Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Происшествия
Устроившего стрельбу в Благовещенске студента назвали неконфликтным
Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, не конфликтовал со своими однокурсниками.
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Политика
В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу
В обращении JIT опубликовала несколько расшифровок перехваченных переговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Политика
Путин оценил ситуацию в Боливии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.
Политика
Путин рассказал о результатах борьбы РФ с терроризмом в Сирии
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал журналистам о результатах борьбы России с терроризмом в Сирии.
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Футбол
Украина победила Эстонию в товарищеском матче
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Политика
В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе
Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Футбол
Роналду ответил журналистам о своем состоянии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции
Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Футбол
Сборная Франции с трудом обыграла Молдавию в матче отбора Евро-2020
В другом матче группы Н сборные Албании и Андорры сыграли вничью со счетом 2:2. Франция (22 очка) возглавляет свою группу и уже досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Происшествия
СК предъявил обвинение обманувшему российскую паралимпийку бизнесмену
"Главным следственным управлением было предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере - часть 4 статья 159 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Общество
Руки-Базуки показал бицепсы после операции
Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.