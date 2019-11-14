Финансы

ИзвестияИзвестияПутин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС. Об этом он сказал на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития 14 ноября.
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Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

RT на русском11:11

Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

РБК12:41

Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Коммерсантъ12:29

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Известия11:42

Объединяя вокруг себя

Российская газета14:16

Долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах надо увеличить — Путин

REGNUM11:50

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

РИА Новости11:14
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Футбол

Англия — Черногория 7:0

Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
RT на русском 16:34
Происшествия

В Калифорнии открыли стрельбу в школе

Вести.Ru 12:00
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Теннис

Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС Спорт 16:26
Происшествия

Устроившего стрельбу в Благовещенске студента назвали неконфликтным

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, не конфликтовал со своими однокурсниками.
Российская газета 01:35
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Политика

В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу

В обращении JIT опубликовала несколько расшифровок перехваченных переговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.
Ведомости 09:48
Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Политика

Путин оценил ситуацию в Боливии

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.
News.ru 14:17
Политика

Путин рассказал о результатах борьбы РФ с терроризмом в Сирии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал журналистам о результатах борьбы России с терроризмом в Сирии.
Народные новости 15:08
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Футбол

Украина победила Эстонию в товарищеском матче

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Спорт-Экспресс 13:55
Политика

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
РИА Новости 13:42
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Футбол

Роналду ответил журналистам о своем состоянии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
Газета.Ru 12:59
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции

Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
Вечерняя Москва 14:42
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Футбол

Сборная Франции с трудом обыграла Молдавию в матче отбора Евро-2020

В другом матче группы Н сборные Албании и Андорры сыграли вничью со счетом 2:2. Франция (22 очка) возглавляет свою группу и уже досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.
Sportbox.RU 16:44
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Общество

Сергей Петров решил продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
BFM.ru 11:30
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 14:26
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Происшествия

СК предъявил обвинение обманувшему российскую паралимпийку бизнесмену

"Главным следственным управлением было предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере - часть 4 статья 159 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 04:14
Общество

Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

WMJ.ru 09:49
Общество

Руки-Базуки показал бицепсы после операции

Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.
Газета.Ru 02:59
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