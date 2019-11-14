Финансы
РИА НовостиПутин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. "Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
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Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии
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В Сети появились первые "живые" снимки седана Kia K5, известного за пределами Южной Кореи как Kia Optima.
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Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
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Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
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Представили новый седан Audi S8
Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
Спорт
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Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Общество
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Главе ростовского ФСИН вменяют нарушение секретного документооборота
Следствие вменяет арестованному накануне начальнику ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации, сообщил ТАСС в четверг его адвокат Александр Заманский.
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Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
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Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
В Кремле прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.