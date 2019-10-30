Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК. В качестве примера Путин указал на требование обязать «Газпром» выплатить $7 млрд за монополию на транзитном рынке.

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

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