Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
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Владимир Путин
Конституция была принята четверть века назад в условиях кризиса, и положение дел с тех пор изменилось. Нет очага терроризма на Северном Кавказе, стабилизировалась ситуация в экономике. Но считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал действующей Конституции не исчерпан.
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