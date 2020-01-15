Политика
Lenta.ruПутин предложил изменить Конституцию
1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
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Конституция была принята четверть века назад в условиях кризиса, и положение дел с тех пор изменилось. Нет очага терроризма на Северном Кавказе, стабилизировалась ситуация в экономике. Но считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал действующей Конституции не исчерпан.
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Общество
В Белоруссии начали ремонт участка нефтепровода «Дружба»
Белорусская государственная компания «Гомельтранснефть Дружба» начала ремонт одного из участков нефтепровода «Дружба», передаёт портал tut.by.
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
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Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
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Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
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Путин призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ
Глава российского государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ.
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Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
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Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Бывший футболист «Спартака» Овусу-Абейе стал рэпером
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Почему Хафтар не подписал соглашение о перемирии
«Хафтар не подпишет документ, если в него не будут внесены правки и добавлен пункт о разоружении, роспуске и ликвидации вооруженных милиций, поскольку не признает их и не видит стабильности в Ливии без избавления от группировок», — отметили они.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
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Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
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«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»
«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Культура
Композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летие
Композитор Максим Дунаевский сегодня отмечает юбилей. Народному артисту России исполнилось 75 лет.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Политика
Губернатор Алексей Дюмин прокомментировал Послание Владимира Путина
Сегодня президент РФ Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию РФ.
Политика
Южноуральские заводы обяжут снизить вредные выбросы
Крупнейшие заводы по инициативе губернатора Алексея Текслера заключили соглашения с правительством региона о модернизации технологий с целью дальнейшего снижения негативного влияния производства на окружающую среду.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Футбол
Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели после разгромной победы
Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22 девушек-моделей.
Политика
Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
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Большинство людей игнорируют пять симптомов рака
С безобидными заболеваниями ассоциируются пять симптомов рака. Об этом сообщают эксперты портала Focus.de.