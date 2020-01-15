Политика
ВедомостиПутин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера
Президент России Владимир Путин предложил назначить руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин согласился занять этот пост, его кандидатура внесена на рассмотрение в Госдуму. Госдума рассмотрит вопрос о назначении Мишустина на пост премьера 16 января.
Читать в источнике
Оценить3233
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.Областная газета12:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Хоккей
Сидни Кросби: Мало кто может доминировать так, как Малкин
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Политика
Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Кино
Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»
Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Экономика
Банк оценил убытки от лесных пожаров в Австралии в $3,5 млрд
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли перешел в аренду в «Колорадо»
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию
Президент с сокращенными полномочиями В рамках поправок в Конституцию Владимир Путин предложил дать Госдуме полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров.
Общество
Из правительства Сахалина уволилась министр финансов
Министр финансов Сахалинской области Анна Харченко уволилась из регионального правительства в связи с переходом на работу в правительство Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Хоккей
Ковальчук впервые рассказал о трудностях в «Лос-Анджелес Кингз»
Российский форвард Илья Ковальчук вспомнил период, проведенный в составе «Лос-Анджелес Кингз».
Происшествия
В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси
Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
Гаджеты
Выпущено обновление графического API Vulkan 1.2
Представлена новая версия графического API Vulkan под номером 1.2.
Политика
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Автоспорт
Фернандо Алонсо попал в аварию на «Дакаре»
Испанский гонщик Фернандо Алонсо на десятом этапе ралли-рейда "Дакар" попал в аварию.
Политика
Госдеп напомнил Турции про скорое введение санкций США из-за С-400
Помощник государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что властям Турции пора вспомнить, как немного времени у них остается до введения американских санкций в связи с закупками российских ЗРК С-400.