Политика

ВедомостиВедомостиПутин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин предложил назначить руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин согласился занять этот пост, его кандидатура внесена на рассмотрение в Госдуму. Госдума рассмотрит вопрос о назначении Мишустина на пост премьера 16 января.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
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