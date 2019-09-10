Политика
РБКПутин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передает ТАСС.
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Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатыренко. Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно.
— Владимир Константинов, хоккеистРЕН ТВ 06:23
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Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Происшествия
В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки
В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с избранием на пост главы Абхазии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю его переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:30
Авто
Volkswagen подогревает интерес вокруг нового кроссовера Tayron
Новому среднеразмерному кроссоверу Volkswagen Tayron практически с момента старта продаж удалось стать одним из самых востребованных SUV в линейке марки.
Новые автомобили вчера в 22:30
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Финансы
Отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
Интерфакс 09:20
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
Петербургский суд оставил в России азербайджанского блогера
Эльвин Исаев, критиковавший власть в родном Азербайджане, сможет остаться в России, суд отменил решение о выдворении блогера из страны.
Piter.tv 08:43
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Экономика
Автовладельцы подали финомбудсмену рекордное число обращений по ОСАГО
Автовладельцы в августе направили финансовому уполномоченному рекордное число обращений - свыше 13,2 тысячи.
Российская газета 06:20
Экономика
Полугодовая EBITDA Petropavlovsk выросла на 37%
Выручка золотодобытчика выросла на 13% - до $305,3 млн за счет роста объема продаж в натуральном выражении.
Финмаркет 02:54
Происшествия
Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
МИР 24 05:45
Космос
Робот «Федор» показал видео, где его достали из корабля «Союз»
Целью полета стало исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения.
Телеканал Санкт-Петербург 09:44
Авто
Китайская Byton показала электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
Byton на автомобильном шоу во Франкфурте показала электрокроссовер с экраном на 48 дюймов, а в целом эта модель должна составить на рынке конкуренцию таким электрокарам как Tesla Model Y, Jaguar I-Pace и Audi e-tron.
Tvoe-avto.com 09:41
Гаджеты
Таким должен был быть Xiaomi Mi A3. Oppo A9 (2020) приятно удивляет, несмотря на разрешение экрана
Компания Oppo пополнила свой ассортимент смартфоном A9 (2020).
iXBT.com 09:28
Космос
Тест дня: какая планета соответствует вашей личности?
Этот любопытный тест расскажет, какая из планет Солнечной системы соответствует вашей личности.
Pro Город Владимир 05:20
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27