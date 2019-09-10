Политика
Lenta.ruПутин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 сентября.
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Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатыренко. Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно.
— Владимир Константинов, хоккеистРЕН ТВ 06:23
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
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В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 06:04
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Армия и оружие
ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года
Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
Российская газета 04:56
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Футбол
«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США
RT на русском 11:15
Общество
В Роскачестве посоветовали не мыть курицу, яйца и грибы
В Роскачестве составили список продуктов, которые не рекомендуется мыть перед приготовлением.
RT на русском 03:00
Политика
Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию
Реализация послания президента Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии.
Дни.ру 06:45
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковые ракетные сани
Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).
Lenta.ru 10:02
Политика
Жена и дочь Виктора Бута прибыли в США
Семья отбывающего срок в тюрьме Виктора Бута прилетела в Нью-Йорк, чтобы впервые в 2012 года встретиться с ним.
News.ru 03:00
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Гаджеты
Особенности Google Pixel 4 раскрыли из-за утечки рекламного видео
Недавно в Сеть попало рекламное видео, раскрывающее особенности смартфонов Pixel 4 от Google.
Актуальные Новости 02:35
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Общество
Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Камера сняла мужчин и девушек, зверски избивших парня в Петербурге
Камера наружного наблюдения сняла на видео подозреваемых в зверском избиении 26-летнего парня в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ 11:07
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
РИА Новости 05:02
Авто
Представлен новый Porsche 911 Carrera 4
На франкфуртском автошоу состоялась презентация новой вариации Porsche 911 серии 992 - полноприводной Carrera 4. Машина будет предлагаться в кузовах купе и кабриолет.
Car.ru 09:45
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27