Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатыренко. Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 сентября.

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