Экономика

МИР 24МИР 24Путин предложил компенсировать регионам выпадающие доходы

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам из федерального бюджета две трети их выпадающих доходов при применении вычета по налогу на прибыль, сообщает телеканал «МИР 24».
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