Недвижимость

ВашГород.руВашГород.руПутин предложил льготную ипотеку под 6,5 %

Чтобы поддержать граждан, Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования. В 2020 году на программу надо будет выделить около 6 млрд рублей. Получить льготную ипотеку можно будет до 1 ноября этого года.
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