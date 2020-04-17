Недвижимость
ВашГород.руПутин предложил льготную ипотеку под 6,5 %
Чтобы поддержать граждан, Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования. В 2020 году на программу надо будет выделить около 6 млрд рублей. Получить льготную ипотеку можно будет до 1 ноября этого года.
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Эксперт: около 30 тыс. сделок с жильем могут заключить в Москве по льготной ипотеке
ТАСС17 апреля в 11:16
Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой программы льготной ипотеки
Pro Город Самара17 апреля в 02:57
Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:28, Ашберн
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