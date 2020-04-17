Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Меры поддержки строительной отрасли были названы президентом в ходе совещания по вопросам ее развития в сложный экономический период.

Происшествия В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов. 237

Политика Жириновский потребовал арестов коммунистов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. 133

Шоу-бизнес Бывшая жена потребовала от Халка 134 миллиона долларов Бразильский нападающий китайского "Шанхай СИПГ" Халк, в Европе выступавший за португальский "Порту" и санкт-петербургский "Зенит", прокомментировал слова журналиста Лео Диаса, который рассказал о требованиях экс-супруги игрока в размере 134 миллионов долларов.

Футбол Экс-гендиректор «Анжи» рассказал о проблеме зрелищности матчей РПЛ Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал, в чем недорабатывает РПЛ для развития популярности футбола.

Политика МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется. 475

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. 2K

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Армия и оружие В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 70 раз нарушили режим прекращения огня.