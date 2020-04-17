Недвижимость
КоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
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Ослабление экономических связей между США и КНР, из-за усложнений цепочки поставок и общего ухудшения отношений становится в ближайшее время реальной перспективой, – сообщает Интерфакс со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.
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Включение нового лабораторного модуля в состав российского сегмента МКС позволит расширить объём научных работ в космосе.
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Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Общество
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С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
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Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
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