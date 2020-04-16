Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в строительстве предложил запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья класса комфорт.

Путин объявил о введении льготной ипотеки под 6,5%

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Экономика Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. 3,9K

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Происшествия Обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена арестовали на двое суток Спортсмен из Новокузнецка не захотел уходить с площадки для воркаута и нахамил мэру города Сергею Кузнецову. 2

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Гаджеты Редкий случай нетипичного дизайна смартфона. Новые флагманы Meizu представят 22 апреля Согласно утечкам, Meizu 17 и 17 Pro получат SoC Snapdragon 865, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 и 40 Вт соответственно, и будут стоить 565 и 665 долларов, то есть Meizu 17 будет конкурентом для многих других «недорогих» флагманов с топовой платформой Qualcomm, включая свежий OnePlus 8.

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