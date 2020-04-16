Недвижимость
Московский КомсомолецПутин объявил о введении льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в строительстве предложил запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья класса комфорт.
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Всплеск спроса на льготную ипотеку под 6,5% может прийтись на осень 2020 года – эксперты
Интерфаксвчера в 14:05
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Коммерсантъ вчера в 17:01
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Apple представила новый бюджетный iPhone SE
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Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
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Взгляд-инфо 04:10
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
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Ведомости 05:54
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Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
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ТАСС 03:14
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
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Согласно утечкам, Meizu 17 и 17 Pro получат SoC Snapdragon 865, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 и 40 Вт соответственно, и будут стоить 565 и 665 долларов, то есть Meizu 17 будет конкурентом для многих других «недорогих» флагманов с топовой платформой Qualcomm, включая свежий OnePlus 8.
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Mazda запатентовала гибридную силовую установку с роторным двигателем
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Общество
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