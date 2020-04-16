Недвижимость
Газета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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с чего всё началось
«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — сказал президент во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.Телеканал 360°вчера в 10:25
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Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвывчера в 20:07
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