с чего всё началось

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.

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Общество МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице Несмотря на жизнь в условиях самоизоляции, ведомство посоветовало гражданам соблюдать здоровый режим, который подразумевает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность. 311

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Религия Что запрещено делать в Страстную пятницу 17 апреля Существует поверье, что человек, развлекавшийся в Страстную пятницу, на протяжении всего года будет страдать; - сажать что-либо в землю, втыкать в неё железные предметы, например, лопаты и грабли. 1

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