Недвижимость
КоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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Происшествия
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Рабочий ударил ножом своего товарища на территории склада, принадлежащего Большому театру.
Вечерняя Москва 15:03
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RT на русском вчера в 07:23
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"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
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Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Здоровье
Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо
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РИА Новости 13:09
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Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
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Гражданин Узбекистана, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице Воронежа, став четвертым умершим пациентом в регионе с подтвержденным COVID-19, сообщает в четверг облправительство.
РИА Новости 15:03
Технологии
Facebook продлила до конца мая режим работы из дома для большинства сотрудников
Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, продлила минимум до конца мая дистанционный режим работы для большинства своих сотрудников в связи с пандемией коронавируса нового типа.
ТАСС 15:04
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 14:39
Шоу-бизнес
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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
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Vprognoze.ru 04:26
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Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 06:38
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Под Карагандой разбился МиГ-31 ВВС Казахстана
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана разбился вблизи аэропорта Караганды, самолет потерпел крушение во время планового полета, после взлета у него загорелся один из двигателей.
РБК 11:31
Экономика
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Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.
Интерфакс 13:09
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 14:00
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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Шоу-бизнес
Джонни Депп завёл аккаунт в Instagram
News.ru 13:10
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
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Леонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов
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Piter.tv 08:04
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа 06:32
Гаджеты
Новый iPhone SE представлен официально
Игромания.ру вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
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