Недвижимость
Газета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°вчера в 12:23
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:12, Ашберн
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