"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными. 559

Шоу-бизнес Врачи возобновили активное лечение Заворотнюк Москва, 19 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Здоровье российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось — врачи возобновили её активное лечение, передает 19 апреля Telegram-канал Mash. 31

Политика Путин поздравил верующих с Пасхой Москва, 19 апреля 2020, 11:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил верующих с Пасхой, об этом 19 апреля сообщается на официальном сайте Кремля. 2,1K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 3K

Политика Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова. 1,4K

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,6K

Общество В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. 371

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 854

Происшествия В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов. 376

Общество Вирусолог из КНР заявил о невозможности синтеза коронавируса Пекин, 19 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Доказательств искусственного происхождения коронавируса никаких нет, заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин в интервью телеканалу CGTN. 320

Общество В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 272

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,6K

Происшествия В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек. 24

Общество В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля. 939