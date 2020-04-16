Недвижимость
Газета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°17 апреля в 12:23
Всплеск спроса на льготную ипотеку под 6,5% может прийтись на осень 2020 года – эксперты
Интерфакс16 апреля в 14:05
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
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Врачи возобновили активное лечение Заворотнюк
Москва, 19 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Здоровье российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось — врачи возобновили её активное лечение, передает 19 апреля Telegram-канал Mash.
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Москва, 19 апреля 2020, 11:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил верующих с Пасхой, об этом 19 апреля сообщается на официальном сайте Кремля.
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В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки
За сутки в России зарегистрировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил оперативный штаб.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
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Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
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Вирусолог из КНР заявил о невозможности синтеза коронавируса
Пекин, 19 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Доказательств искусственного происхождения коронавируса никаких нет, заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин в интервью телеканалу CGTN.
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