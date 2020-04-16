Недвижимость
Газета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Читать в источнике
Оценить2,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
РИА Новости 13:11
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Футбол
«Краснодар» выступает за отсрочку введения нового лимита на легионеров в РПЛ
По информации Metaratings.ru, «Краснодар» выступил с инициативой отсрочить введение лимита «8+17» на год из-за коронавируса.
Metaratings 14:23
Политика
МИД России призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса
Министерство иностранных дел России призвало срочно оказать полноценную помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией COVID-19 беженцам и странам, которые их принимают.
RT на русском 14:46
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Экономика
S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП США до 5,2% в 2020 году
Аналитики агентства полагают, что меры социального дистанцирования негативно скажутся на потребительских расходах во втором квартале, а инвестиции предприятий окажутся под давлением из-за снижения спроса и производства.
ПРАЙМ 11:48
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Здоровье
Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
Транспорт
Цифровые пропуска могут ввести в Петербурге вслед за Москвой
В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
МР7.ру 15:43
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
Здоровье
В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек
Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru 15:49
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва 06:35
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Игры
В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky
OAnews вчера в 15:02
Кино
Умер актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи
Российская газета 15:15
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета 08:11
Общество
Шведская принцесса начала работать в больнице
Шведская принцесса София начала работать в больнице Софиахеммет в Стокгольме, чтобы помочь бороться с коронавирусом.
Газета.Ru 15:44
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18