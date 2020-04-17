Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
Читать в источнике
Комментировать3,3K

Подробнее о событии

Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий

Телеканал 360°вчера в 12:23

6 предложений Путина: как будут помогать строителям

РБКвчера в 05:07

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известиявчера в 00:30

В ДОМ.РФ спрогнозировали количество ипотечных кредитов, которые выдадут по льготной ставке

ТАСС16 апреля в 13:37

Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском16 апреля в 12:17

Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых

Интерфакс16 апреля в 10:29

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новости16 апреля в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:30, Ашберн

Комментарии

Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
1,3K
Авто

Легендарной «копейке» исполнилось 50 лет

Памятным днем стало воскресенье 19 апреля 1970 года, когда с конвейера Волжского автозавода сошла пилотная партия из шести автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули».
Тарантас Ньюс 09:11
12
Технологии

Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant

Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
Политика

Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае вины в пандемии COVID-19

В последнее время из США все чаще звучат обвинения в адрес Китая.
Известия 19:09
4
Религия

Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Газета.Ru 16:48
218
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
2,4K
Общество

В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
778
Армия и оружие

National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.
Известия 16:41
122
Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
404
Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
43
Политика

Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав

Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
490
Здоровье

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Эффективное выявление легких случаев и своевременная подготовка медицинских учреждений позволяют держать уровень смертности от коронавирусной инфекции в России на очень низком уровне — примерно 0,8 процента случаев с летальным исходом.
РИА Новости 18:48
Гаджеты

В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S

В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Astera 16:15
1
Кино

BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом

Live24 01:32
33
Религия

Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Агентство Москва 17:00
Общество

У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
10
Игры

Square Enix опубликовала первые кадры из NieR Re[in]carnation

Токио, 18 апреля 2020, 15:29 — REGNUM В сети появились первые кадры из предстоящей мобильной игры NieR Re[in]carnation.
REGNUM 08:29
Здоровье

Минздрав одобрил применение китайского препарата против коронавируса

Минздрав России одобрил применение против коронавируса незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохина.
Lenta.ru 11:26
564
Здоровье

На Кубани еще у 21 человека подтвержден коронавирус

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в крае на 16 апреля составило 260 человек, из них трое скончались.
Kursk.com 16 апреля в 05:19
271
Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски поделилась фото топлес во время самоизоляции

Актриса и предпринимательница поделилась откровенным фото топлес, звезда в настоящее время находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Актуальные Новости вчера в 08:29
1
Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
14
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
3,4K
Футбол

«Витебск» обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии

Газета.Ru 13:17
Футбол

Кокорин заявил, что у него есть предложение из Италии

В прямом эфире в «Инстаграме» Нобеля Арустамяна Кокорин заявил, что сейчас в его карьере такой момент, что можно выбирать и прислушиваться.
Нева Спорт 16:16
Политика

Болгарские читатели: пусть русские проведут парад в день победы над печенегами

Президент России Владимир Путин отложил парад по случаю Дня победы, сообщает болгарский «Дневник» и другие издания.
ИноСМИ 17:50
1
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
249
Политика

Посольство России в Праге на площади Немцова объяснило решение сменить адрес

Посольство России в Праге объяснило изменение адреса основного здания в чешской столице.
Lenta.ru 19:22
3
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
23
Наука

Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека

В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17
2
Политика

Узбекистан прислал в Россию партию медицинских масок

Всего в Россию от узбекистанских партнеров будет поставлено 5 млн медицинских масок, а также медицинская марля.
Интерфакс 11:39
354
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное