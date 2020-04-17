Недвижимость

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформПутин предложил запустить льготную ипотеку

Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса. Об этом сообщает «РИА Новости».
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В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google

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Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

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