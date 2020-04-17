Недвижимость
Хакасия-ИнформПутин предложил запустить льготную ипотеку
Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Всплеск спроса на льготную ипотеку под 6,5% может прийтись на осень 2020 года – эксперты
Интерфаксвчера в 14:05
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен.
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Вятка Областная 04:31
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В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google
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В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
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Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
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В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Москва стала законодателем среди субъектов России по мерам против коронавируса, столкнувшись с ним первой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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