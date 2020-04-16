Недвижимость

Газета.RuГазета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

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Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%

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Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых

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Путин пообещал поддержку строительной отрасли. Главное

РБКвчера в 10:44

ДОМ.РФ: около 300 тыс. ипотечных кредитов будет выдано в 2020 году по ставке в 6,5%

ТАССвчера в 13:37
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Комментарии

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