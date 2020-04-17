Недвижимость
КоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°вчера в 12:23
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:26, Ашберн
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