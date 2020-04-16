"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.

Космос Роскосмос показал «Ракету Победы» Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны. 4

Экономика Кудрин объяснил слова о вложении вкладов в ОФЗ 15 апреля 2020 года председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что вложения банков в государственные облигации, в том числе за счёт средств, привлечённых во вклады - обычная практика, и никто не собирается изымать деньги с банковских депозитов. 341

Общество В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. 523

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 207

Гаджеты LG показала на видео смартфон нового поколения Velvet На YouTube обнародован видеоролик (см. ниже), демонстрирующий дизайн смартфона LG нового поколения под названием Velvet.

Общество Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.

Политика Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова. 718

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 749

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,5K

Политика Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. 367

Здоровье Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом. 990

Хоккей Переговоры Сергея Мозякина с «Металлургом» продолжаются Сергей Паремузов, агент капитана магнитогорского «Металлурга», нападающего Сергея Мозякина высказался о том, останется ли его клиент в составе «сталеваров».

Общество В Сербии российские специалисты начали дезинфекцию в медучреждениях Российские и сербские специалисты РХБЗ начали дезинфекцию в медицинских учреждениях Белграда и Ниша, сообщило Минобороны России.

Происшествия Появилось видео задержания замглавы Хакасии Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. 1,2K

Гаджеты В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал» Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000. 226

Экономика МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. 1

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2K

Общество Власти США закупили 20 млн масок по завышенным ценам Американское правительство потратило более 110 млн долларов на закупку масок для медиков и медперсонала у непроверенных поставщиков по завышенным ценам.

Экономика США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post. 21

Происшествия Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс». 424