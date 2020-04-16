Недвижимость
Газета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Читать в источнике
Оценить3,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°17 апреля в 12:23
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Комментарии
Политика
Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Религия
Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой
Петербургский дневник 00:20
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM 11:59
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 28 случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
Properm.ru 04:03
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Здоровье
В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты
В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Культура
Львенок и Зайка станут новыми участниками шоу «Маска»
NewInform 17 апреля в 05:33
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ вчера в 06:54
Транспорт
Собянин внёс изменения в пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля.
RT на русском вчера в 05:35
Футбол
Брестское «Динамо» разорвёт контракт с Хачериди после его выходки
По информации источника, брестское "Динамо" намерено разорвать контракт с защитником Евгением Хачериди.
Soccer.ru 09:12
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
RT на русском 11:32
Происшествия
В Липецке иномарка протаранила машину возле остановки
В Липецке, 19 апреля, на перекресте улиц Неделина и Пушкина произошло ДТП.
ГТРК Липецк 11:26
Политика
Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения
Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:46
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Наука
Кольцехвостые лемуры научились привлекать самок цветочным ароматом
Токио, 18 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Приятный фруктово-цветочный аромат, используя особые железы на своих запястьях, источают самцы кольцехвостых лемуров с целью привлечения самок в брачный период.
REGNUM вчера в 03:47
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплый май
В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 17 апреля в 13:39
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Религия
Полиция прервала крестный ход в Петербурге
Эхо Москвы 11:07
Армия и оружие
ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05