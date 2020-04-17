Недвижимость

НГС55НГС55Путин объявил о программе льготной ипотеки

На совещании по развитию строительной отрасли Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотечной программы на покупку нового жилья комфорткласса.
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Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых

Интерфаксвчера в 10:29

В ДОМ.РФ спрогнозировали количество ипотечных кредитов, которые выдадут по льготной ставке

ТАССвчера в 13:37

Государство поддержит девелоперов и ипотеку

Коммерсантъвчера в 13:12

Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русскомвчера в 12:17

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известия00:30

Путин пообещал поддержку строительной отрасли. Главное

РБКвчера в 10:44

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 14:24
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Здоровье

На Кубани выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом

Что касается отдельных муниципалитетов, то больше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировано в Краснодаре (19), по два случая - в Кореновске, Ейске, Белореченском и Калининском районах, в Приморско-Ахтарском, Динском и Староминском районах выявлено по одному случаю заражения новой инфекцией.
Российская газета 04:59
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Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,9K
Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Экономика

Продажи ПИК упали на 65%, заявил глава компании

Продажи крупнейшего российского застройщика жилья ПИК упали в первой половине апреля на 65%, а к концу месяца могут снизиться на 70%, заявил глава компании Сергей Гордеев во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 10:40
2
Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
23
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,6K
Общество

В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин

REGNUM 01:40
308
Шоу-бизнес

Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
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Игры

Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA

Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11
17
Общество

Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен

Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 15 апреля в 07:13
16
Общество

Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве

Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус.
Lenta.ru 05:08
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 04:23
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
6
Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
4
Общество

Алтай пал: во всех регионах России выявили зараженных коронавирусом

Напомним, Горный Алтай оставался последним российским регионом, где до сегодняшнего дня не фиксировались подтвержденные случаи заболевания CODID-19.
Общественная служба новостей вчера в 12:30
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Шоу-бизнес

Вера Воронкова прокомментировала слухи о том, что избила свою дочь

Paparazzi.ru 04:01
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Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
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Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
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Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество

Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
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Общество

Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии

Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
3
Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
РБК 04:38
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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Политика

Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
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Гаджеты

17 новинок Xiaomi, которые выйдут в Европе в ближайшее время

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), который отметился сливом достоверной информации по новинкам Xiaomi, Redmi (он первым выложил подтвержденные характеристики Redmi Note 7 и Note 8), поделился сведениями о грядущих европейских релизах компании Xiaomi для умного дома и не только.
iXBT.com вчера в 23:54
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