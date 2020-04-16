Недвижимость

Газета.RuГазета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском16 апреля в 12:17

Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий

Телеканал 360°17 апреля в 12:23

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известия17 апреля в 00:30

Стали известны условия льготной ипотеки под 6,5% годовых

News.ru07:31

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

ТАСС16 апреля в 10:36

Путин пообещал поддержку строительной отрасли. Главное

РБК16 апреля в 10:44

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новости16 апреля в 14:24
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