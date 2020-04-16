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Армия и оружие Новые российские фрегаты вооружат 24 гиперзвуковыми «Цирконами» Москва, 17 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Новые российские фрегаты проекта 22 350 смогут нести в полтора раза больше по 24 пусковых установок ударных ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы», сообщает 17 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленной сфере. 10

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