Недвижимость

Газета.RuГазета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых

Интерфаксвчера в 10:29

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РБК05:07

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

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Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русскомвчера в 12:17

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Телеканал 360°12:23

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 14:24
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Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе

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МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве

Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru 12:49
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Политика

Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику по борьбе с коронавирусом.
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Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

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В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
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Самцы кольцехвостых лемуров для привлечения самок источают приятный фруктовый аромат с помощью желез на своих запястьях, говорится в исследовании, опубликованном 16 апреля в журнале Current Biology.
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Москва, 17 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Новые российские фрегаты проекта 22 350 смогут нести в полтора раза больше по 24 пусковых установок ударных ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы», сообщает 17 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленной сфере.
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РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

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TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

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