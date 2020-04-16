Недвижимость

Газета.RuГазета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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РИА Новости16 апреля в 14:24
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