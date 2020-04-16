Недвижимость
Газета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
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